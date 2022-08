Coupe de Belgique: Trois-Ponts sort Mons B et voit son début de championnat reporté !

Sur son billard, Trois-Ponts a plus que donné le change à une formation hennuyère pourtant favorite sur papier. Bien en place dès le départ, les Tripontains ouvraient le score à la demi-heure. Un centre au cordeau de Thomas Cordonnier trouvait Alexis Dumez qui poussait le ballon au fond.

Juste avant la pause, les visités auraient déjà pu faire le break, mais Georis – lancé vers le but – perdait son face-à-face avec le portier montois. Après une nouvelle grosse occasion d’Alexis Dumez, les jeunes Montois mettaient la pression à l’heure de jeu. Il fallait d’ailleurs un bel arrêt de Benjamin Denis devant Cyril Soupart pour préserver le score. Trois-Ponts avait laissé passer l’orage. Au terme d’une belle combinaison entre Nordine Schmitz, Thomas Cordonnier et enfin… Anthony Dumez (à peine monté au jeu pour son cousin), les Bleus faisaient le break. Sur une phase confuse, Mons revenait quelque peu au score. Pas de quoi trembler puisqu’un autogoal montois mettait définitivement Trois-Ponts à l’abri à cinq minutes du terme.

«Un apprentissage»

"C’était un match de bonne qualité,souriait Greg Rondeux, le coach de Trois-Ponts, à l’issue des débats.On est toujours en préparation, il ne faut pas l’oublier. Jouer la Coupe de Belgique après avoir été champion, c’est parfait. On n’a pas de pression, on s’amuse. L’esprit d’équipe est au top, c’est vraiment gai de coacher."Reste que le championnat demeure la priorité. Et avec la multiplication des Coupes (Trois-Ponts joue jeudi à Seraing Athlétique en Coupe de la province), les Tripontains s’entraînent peu. Les joueurs aiment, le coach un peu moins."On a pris un goal sur phase arrêtée, ça me dérange un peu,poursuit Greg Rondeux.Mais bon, ces matches sont aussi un bon apprentissage."Et puis, pourquoi ne pas croire en un nouvel exploit face aux Bruxellois?

Trois-Ponts 3 – RAEC Mons B 1

Arbitre: M. Corbay

Cartes jaunes: Roland; Vannieuwenborgh, Dessert, Benyagoub, Mercier.

Buts:Al. Dumez (1-0, 33e), An. Dumez (2-0, 73e), Albert csc (2-1, 78e), Barry csc (3-1, 83e)

TROIS-PONTS:Denis, Stassart, Albert, Roland, Habotte, D. Rondeux (80e Flammang), Bertrand, Legrand (46e Geron), Al. Dumez (69e An. Dumez), Cordonnier (87e Lebrun), Georis (46e Schmitz).

RAEC MONS B:Collette, Meulemans (46e Benyagoub), Canet, Vannieuwenborgh (74 Mercier), Nuzzo (46e Barry), Limbourg, Soupart, Livolsi, Dessert (56e Poizot), Mifsud, Koukam (56e Lor).