Coupe de Belgique: Sart ne défiera pas le FC Liège

Au retour des vestiaires, l’intensité monte d’un cran et c’est Verlaine qui en profite pour enfin prendre les devants via Ramadani. Une joie de courte durée, les visiteurs rétablissent la parité sur penalty. La fraîcheur des Verts va finalement avoir raison du courage sartois. Doyen remet les siens sur orbite avant que Ramadani et Gallina ne donnent au score son allure finale.

Si les Sartois ont tenu la dragée haute aux locaux une bonne partie du match, ils ont finalement dû baisser pavillon."On venait pour chercher le 0-0 et aller aux penaltys. J’avais demandé à mes joueurs de ne pas trop jouer au ballon et, finalement, il y avait peut-être place pour tenter de créer davantage de football", glissait le coach, Rudy Siebenbour. L’essentiel était finalement ailleurs pour les visiteurs qui ont pris du plaisir."Je pense que le match était plaisant pour mes joueurs malgré le score sévère. C’est surtout physiquement qu’on craque un peu."

Verlaine 4 – Sart 1

Arbitre:M. Deckers.

Cartes jaunes:Kaba, Ramadani, Evrard.

Buts:Ramadani (1-0, 49e), Dohogne (1-1 sur pen, 50e), Doyen (2-1, 58e), Ramadani (3-1 sur pen, 71e), Gallina (4-1, 87e).

VERLAINE:Dengis, Limbourg, Debra, Temou, Doyen (80e Tamagni), Ramadani (80eGallina), Chubaka (12eBauduin), Barry, Cubedo (72eJamar), Kaba (46eConstant).

SART:Schyns, Najdawi, Dohogne, Heindrichs (46eDrouguet), Dothee (57eColin), Keller, Siffert, Balhan, Flagothier, Evrard, Grosjean (65eJakic).