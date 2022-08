Coupe de Belgique: Gros carton pour Raeren-Eynatten

Opposé à une une P1 brabançonne de haut de tableau, Raeren-Eynatten a affolé les compteurs. Pourtant, la rencontre a été moins évidente à remporter que ce que le marquoir ne peut laisser paraître. Car après une demi-heure de jeu, les Jaune et Noir étaient menés 0-1 et ne dominaient pas spécialement les débats."Ces trente premières minutes ont été vraiment compliquées pour nous", confirmait le coach Éric Vandebon après la partie."Nous étions trop peu présents dans les duels et il y avait trop de déchets dans nos transitions. C’était nettement mieux dans le quart d’heure suivant."