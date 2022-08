Menées dès le quart d’heure suite à un but de Claeys à l’affût grâce à un coup-franc dévié, les troupes de Christophe Kinet n’ont égalisé qu’à moins de dix minutes du terme en cours d’une seconde période un peu plus consistante des Disonais. Via l’inévitable Legros, à son tour idéalement placé suite à un coup-franc botté (sur la transversale) par Demarteau, qui rétablit l’égalité. Mais la loterie des tirs au but a ensuite tourné en faveur des Flandriens.

«On a manqué de justesse»

Qu’importe au final, le coach disonais a déjà tiré plusieurs enseignements de ce premier rendez-vous officiel au Val Fassotte."C’est certain qu’on aurait bien aimé passer au tour suivant, mais il y a eu des bonnes choses dans le contenu. Surtout en deuxième mi-temps, après avoir rectifié certains aspects", réagit Christophe Kinet."Ce qui nous a manqué, c’est un peu de justesse dans les passes car le choix était souvent le bon. Et on a eu pas mal d’occasions. Quand je vois par exemple le nombre de corners, de coup-francs et de possibilités encore en fin de match en notre faveur, c’est dommage qu’on ne concrétise pas davantage. Mais on voit que l’équipe monte en puissance. Je ne suis pas négatif par rapport à ce que j’ai vu pour ce premier match", résume le nouvel entraîneur.

Hors de la coupe nationale, Dison va évidemment poursuivre son programme de préparation. Ce sera en principe contre Huy (également éliminé ce dimanche) le week-end prochain.

Dison 1 (2) - Vigor Hamme 1 (3)

Arbitre:M. Patris.

Cartes jaunes:Akdim, Meunier, Leers.

Buts:Claeys (0-1, 15e) Legros (1-1, 84e).

DISON:Rico-Garcia, Courail (65eLeers), Schillings, Clerbois (75eMara), Manfredi, Teruel, Demarteau, Godard (90eCastela), Akdim (65eMerola), Meunier, Legros.

VIGOR HAMME:Van Haver, Smet, Boulahmoum, Claeys, Goossens, Penneman, Ponnet, Lokando, De Witte, Erturk (80eKhetta), Van Osselaer (70eLemmens).