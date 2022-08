"Sur le chemin vers Wellen, ma voiture a perdu de la puissance. Je me suis mis sur le côté et le temps que j’essaie de redémarrer, elle a pris feu. Ce n’était pas la manière la plus idéale pour aborder le match", nous expliquait-il après coup. Du match en lui-même, Elsaute n’a rien à revendiquer. Wellen était bien supérieur aux Etoilés. En première mi-temps, Elsaute jouait assez bas et laissait la possession à l’équipe locale, qui ne se montrait pas dangereuse. Sur un centre dévié, Versteeven ouvrait le score à la 23e minute.

En seconde période, Elsaute tentait de jouer plus haut mais ne créait aucun danger. Dieme manquait l’occasion de mettre Wellen à l’abri en ratant son penalty à la 60e. Un peu plus tard, Meeus profitait d’une perte de balle dans l’axe pour doubler la mise. En fin de match, Versteeven, de la tête, s’offrait un doublé et donnait au score son allure définitive.

"La marche était trop haute pour nous aujourd’hui", analysait l’entraîneur d’Elsaute Boris Dome, déçu de la prestation des siens.

«Perdu notre temps»

"Je trouve que nous avons perdu notre temps car nous n’avons rien proposé offensivement. On a bien défendu, les joueurs ont fait les courses mais c’était insuffisant en possession de balle. On a dû remanier l’équipe car il y a énormément d’absents pour le moment mais ça n’excuse pas tout. On ne fait pas la préparation idéale et nous sommes loin de mes attentes, même si je me doutais que ça allait être dur. On s’est renforcé et on a gagné en qualités mais force est de constater que c’était trop peu sur le match d’aujourd’hui. Le point positif, c’est qu’on ne saurait que s’améliorer. Il faut une remise en question de tout le monde, moi y compris. Nos deux derniers matches sont d’un niveau trop faible. Nous devons nous mettre au travail. Le groupe doit retrouver ses fondamentaux, et ne pas croire que nous sommes au-dessus du lot. Pour le moment, je vois onze joueurs, et pas une équipe. Il faut que je déniche la bonne formule mais je ne l’ai pas encore trouvée. On la trouvera, mais je ne sais pas quand."

Wellen 3 – Elsaute 0

Arbitre: M. Petre

Buts:Versteeven (1-0, 23e) Meeus (2-0, 65e) Versteeven (3-0, 84e)

Cartes jaunes:Dieme; Fassin, Colson

WELLEN: Mensch, Houben, Dieme (85e Van Der Lint), Vanderheiden, Wang, Versteeven (85e Roman), Poell, Meeus (70e Vanderhoeft), Winkels, Ramaekers, Haex (85e Loshaj)

ELSAUTE:François, D’Affnay, Di Nicola, Fassin, Piette (45e Dohogne), Ameur, G. Deville (66e Roggemans), B. Deville, Dirix (45e Colson), Campo, Lefort (66e Marechal)