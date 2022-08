Aubel-Thimister-Stavelot : étape record à Stavelot, Hugo Wertz a eu des "frissons", samedi (photos, vidéos et résultats)

Maillot jaune déchu, dimanche, le Français Noa Isidore ne cachait pas sa déception:"C’était une journée très dure. Les plus forts étaient devant… J’ai réussi à suivre sur la moitié des bosses, puis j’ai un peu explosé. Je suis forcément déçu. Mais le niveau était tellement élevé, ça montait si vite…", commente celui qui est arrivé 10eà 1’38’’, trop pour profiter de son avance de 22 secondes sur Roman Ermakov."Nous avons tout donné pour garder le maillot. Malheureusement, en plus, j’échoue au pied du podium", souffle son équipier Maxence Place, 6eà Stavelot, 4edu général.

"C’est une très belle victoire, sur une course difficile dès le début. J’aime les côtes ardennaises, qui me conviennent bien", sourit par contre le lauréat Roman Ermakov, qui avait terminé 2eà Romsée, en juniors, le 18 juin dernier.

"C’était une étape rapide. Je me suis accroché, j’ai fait comme j’ai pu", confie enfin Hugo Wertz, meilleur "verviétois" à l’arrivée (62e). Qui a vécu son moment "de gloire" samedi, sur l’étape en ligne de Thimister, lors de laquelle il a roulé dans l’échappée jusqu’à l’ultime tour de circuit."Comme la course passait chez moi, à Dolhain, ça me tenait à cœur d’être devant. Beaucoup de gens me supportaient le long des routes, avec des panneaux et tout. Franchement, j’en ai eu des frissons!"

"Ce Russe était vraiment trop fort"