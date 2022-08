Aubel-Thimister-Stavelot : étape record à Stavelot, Hugo Wertz a eu des « frissons » samedi (photos, vidéos et résultats)

Maillot jaune déchu, dimanche, le Français Noa Isidore ne cachait pas sa déception:"C’était une journée très dure. Les plus forts étaient devant… J’ai réussi à suivre sur la moitié des bosses, puis j’ai un peu explosé. Je suis forcément déçu. Mais le niveau était tellement élevé, ça montait si vite…", commente celui qui est arrivé 10eà 1’38’’, trop pour profiter de son avance de 22 secondes sur Roman Ermakov."Nous avons tout donné pour garder le maillot. Malheureusement, en plus, j’échoue au pied du podium", souffle son équipier Maxence Place, 6eà Stavelot, 4edu général.

"C’est une très belle victoire, sur une course difficile dès le début. J’aime les côtes ardennaises, qui me conviennent bien", sourit par contre le lauréat Roman Ermakov, qui avait terminé 2eà Romsée, en juniors, le 18 juin dernier.

« C’était une étape rapide. Je me suis accroché, j’ai fait comme j’ai pu », confie enfin Hugo Wertz, meilleur « verviétois » à l’arrivée (62e). Qui a vécu son moment « de gloire » samedi, sur l’étape en ligne de Thimister, lors de laquelle il a roulé dans l’échappée jusqu’à l’ultime tour de circuit. »Comme la course passait chez moi, à Dolhain, ça me tenait à cœur d’être devant. Beaucoup de gens me supportaient le long des routes, avec des panneaux et tout. Franchement, j’en ai eu des frissons! »

«Ce Russe était vraiment trop fort»

Mathieu Pirard, vous êtes directeur de course d’Aubel-Thimister-Stavelot. Quel bilan tirez-vous de ces trois jours de course?

Ça a encore été un grand week-end de cyclisme pour les jeunes. Je trouve que le niveau, cette année, était encore supérieur aux années précédentes. Cette dernière étape, à Stavelot, a été très disputée. Les trois premiers, à l’arrivée, n’ont pas lésiné sur leurs efforts. Et le vainqueur final (NDLR : Roman Ermakov), nous en entendrons parler dans le futur.

Vous le pensiez assez costaud pour s’imposer sur cette 56e édition?

Pas vraiment, même s’il faisait partie d’une quinzaine d’hommes à suivre. Beaucoup de grosses équipes ont tenté leur chance, mais ce Russe était vraiment trop fort.

Comme souvent, c’est l’étape stavelotaine qui a forcé la différence. Chaque année, son parcours évolue. Vous la modifierez à nouveau, en 2023?

Nous étions parfois obligés de la changer, en raison de travaux de voirie. Cette fois encore, nous n’avons pas pu mettre en place le circuit local. Pour l’an prochain, je concocte une petite modification… mais je ne peux la dévoiler maintenant (sourire).

Votre course, de niveau international, n’a-t-elle pas manqué de plusieurs têtes d’affiche wallonnes?

Wallonnes… et même belges! Il y avait quand même treize équipes belges (dont onze flamandes). C’est un peu dommage, donc, oui, qu’elles n’arrivent pas à mieux.

Mathieu Pirard, le directeur de course.

Stavelot : un amour «historique» du cyclisme

Ce 56e Aubel-Thimister-Stavelot clôture la «saison cycliste stavelotaine», après les passages des Liège-Bastogne-Liège (hommes, dames et espoirs), en avril, et de la Flèche ardennaise, en mai. Du côté des autorités communales, la satisfaction prédomine. «L’amour du cyclisme, ici, a quelque chose d’historique. Cela fait longtemps que des courses passent à Stavelot, sans doute grâce à la configuration des lieux : nous sommes entourés de plusieurs côtes ardues, les plus connues étant le Stockeu, le thier de Coo et la Haute Levée», commente ainsi Patrice Lefebvre, échevin des Sports. «Stavelot aime les événements, d’une manière générale. Au rayon sportif, le cyclisme tient une place de choix et se développe aussi au sein de la population – par l’utilisation toujours plus importante des RAVeL, notamment, et du vélo électrique.»

Patrice Lefebvre en compagnie du maillot vert Theodor Storm, vainqueur samedi à Thimister

Résultats

Étape 2A : chrono à Thimister (9km)

1 AGR2 CITROEN U19 0:10:27, 336

2 TEAM NPV/CARL RAS-ROSKILDE 0:10:38, 278

3 GERMAN NATIONAL TEAM 0:10:39, 511

4 CANNIBAL TEAM 0:10:47, 909

5 AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 0:10:54, 831

28 VELO CLUB ARDENNES 0:11:55, 878

Étape 2B : Thimister (95 km)

1. STORM Theodor TEAM NPV/CARL RAS-ROSKILDE en 2h10′09′'

2. ISIDORE Noa AGR2 CITROEN U19 00:00

3. VANHAECKE Arno CYCLING TEAM LUC WALLAYS-JONGE REN 00:02

4. SENTJENS Sente ACROG-TORMANS 00:02

5. PAUWELS Thibaut EFC-L&R-AGS 00:02

71. SORLI Esteban VELO CLUB ARDENNES 00:02

74. VERBRUGGHE Jens AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:02

118. GRAFF William VELO CLUB ARDENNES

02:03

131. WERTZ Hugo VELO CLUB ARDENNES 05:49

136. LAVERDEUR Johan VELO CLUB ARDENNES

08:25

Non-partant :

LATIN Michael BRAIN² OLYMPIA TIENEN

Étape 3 : Stavelot (99 km)

1. VAN DER MEULEN Max NETHERLANDS NATIONAL TEAM en 2h35′12′'

2. ERMAKOV Roman CANNIBAL TEAM 00:00

3. MARIS Jesse LUX/CTS p/b SPECIALIZED 00:07

4. WALKER Zachary MIX FENSHAM HOWES-MAS DESIGN 00:50

5. HUISING Menno NETHERLANDS NATIONAL TEAM 01:18

25. VERBRUGGHE Jens AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 04:11

46. WERTZ Hugo VELO CLUB ARDENNES 08:48

62. GRAFF William VELO CLUB ARDENNES 11:06

Abandons :

SORLI Esteban VELO CLUB ARDENNES et LAVERDEUR Johan VELO CLUB ARDENNES

Général final

1. ERMAKOV Roman CANNIBAL TEAM

en 7h09′43′'

2. VAN DER MEULEN Max NETHERLANDS NATIONAL TEAM 00:14

3. MARIS Jesse LUX/CTS p/b SPECIALIZED 00:24

4. PLACE Maxence AGR2 CITROEN U19 00:58

5. STORM Theodor TEAM NPV/CARL RAS-ROSKILDE 01:07

6. WALKER Zachary MIX FENSHAM HOWES-MAS DESIGN 01:14

7. ISIDORE Noa AGR2 CITROEN U19 01:16

8. LEIDERT Louis GERMAN NATIONAL TEAM

01:30

9. RINKLEF Jan GERMAN NATIONAL TEAM

01:30

10. VAN MECHELEN Vlad CANNIBAL TEAM

01:38

44. VERBRUGGHE Jens AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 09:52

62. WERTZ Hugo VELO CLUB ARDENNES 15:43

63. GRAFF William VELO CLUB ARDENNES 15:44

Maillots distinctifs

𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻 𝗘𝗿𝗺𝗮𝗸𝗼𝘃 (Cannibal) - Vainqueur du classement général

𝗧𝗵𝗲𝗼𝗱𝗼𝗿 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗺 (Roskilde) - Vainqueur du classement par points

𝗧𝗵𝗲𝗼𝗱𝗼𝗿 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗺 (Roskilde) - Vainqueur du classement du meilleur jeune

𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻 𝗘𝗿𝗺𝗮𝗸𝗼𝘃 (Cannibal) - Vainqueur du classement du meilleur grimpeur

𝗥𝗼𝗺𝗲𝘁 𝗣𝗮𝗷𝘂𝗿 (Auto Eder) - Vainqueur du classement des sprints intermédiaires