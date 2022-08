À 3-1 et après une première mi-temps compliquée de l’actuel gardien titulaire Abdul Manaf Nurudeen entre les perches eupenoises, l’entraîneur de l’AS Bernd Storck a remplacé le Ghanéen pour faire rentrer Lennart Moser.

"Disons que je n’étais pas satisfait"nous a répondu le T1 d’Eupen."Et le gardien de but fait partie de l’équipe. Il faut parfois prendre des décisions. Donc j’ai pris cette décision. C’est aussi de l’expérience pour tout le monde. Mais je pense que c’était la bonne décision."De là à dire que Moser, qui a livré une bien meilleure mi-temps que son équipier, est désormais le numéro 1 d’Eupen, il y a un pas que refuse de franchir le mentor allemand."On verra ce qu’il adviendra lors des prochaines semaines, mais je peux dire que j’étais plus confiant en deuxième période qu’en première."

Des propos tranchés, qui devraient piquer Nurudeen au vif et le pousser à se surpasser. Attention toutefois à la bonne gestion du groupe. Le noyau est très court, et il est important que tout le monde reste concerné. Si Lennart Moser, qui a raté une partie de la préparation pour cause de blessure, venait à être indisponible, Eupen aura à nouveau besoin d’un Abdul Manaf Nurudeen qui se sent soutenu. Depuis ce week-end, ça ne semble plus vraiment être le cas…

Pour rappel, Bernd Storck connaît bien Lennart Moser (22 ans, 196 cm) pour l’avoir eu sous ses ordres au Cercle de Bruges. Moser est également passé par l’Union Berlin, Cottbus et l’Austria Klagenfurt avant de rejoindre le Kehrweg.