Exploit de Hombourg qui élimine Hamoir en Coupe de Belgique! (photos et vidéos)

Joie de courte durée pour les gars de l’AC, Charly Donlefack se rachète 4 minutes plus tard en décrochant une lourde frappe et trouve la lucarne du portier local, le score est de 1 partout.

Hamoir prend l’ascendant dans le jeu, mais Hombourg ne rompt pas, score de parité à la pause.

En seconde période, les hommes de Michel Schwontzen se montrent plus entreprenants que les Hamoiriens de Raphael Miceli, mais les occasions restent pour Hamoir.

À la 79e, Dorian Meunier, monté au jeu 5 minutes plus tôt, reprend victorieusement un centre de Baltus, Hombourg reprend l’avantage.

Hamoir pousse et égalise à 5 minutes du terme par le Verviétois Dylan Biersard. Le score final est de 2 buts partout et il faut passer par les tirs au but De quoi décevoir le coach des Rats Raphaël Miceli « On ne peut s’en prendre qu’à nous-même, on s’est créé 10 occasions, mais on a manqué d’adresse devant le but » regrette-t-il.

Vidéo: le tir au but décisif d’Antoine Baltus

Place à la séance de tirs aux buts. Et c’est à l’hombourgeois Antoine Baltus que revient la lourde tâche de convertir le tir au but décisif. Celui-ci le manque, mais le gardien Rausin était trop avancé au moment du tir. Le 2e essai sera le bon (voir vidéo), Hombourg signe l’exploit de se qualifier et rencontrera le vainqueur de Jeun. Aischoise (D3 ACFF) – Jong Lede (D3 Vl.) au 3e tour.

« Même si on a souffert, je suis fier de la mentalité de mes gars, surtout en 2e période. Mais bon, nous voici avec un tour en plus à jouer » souriait le T1 hombourgeois Michel Schwontzen après la rencontre. Du côté des joueurs, c’était bien évidemment la fête après un tel exploit !

La fiche du match: Hombourg - Hamoir (2-2, 4-2 après t.a.b.)

Arbitre : M. Christien.

Cartes jaunes : Degueldre, Schonbrodt, D. Meunier, Baltus, Tietcheu, Donleflack, Impagnatiello, Teise.

Carte rouge à Hamoir : Rausin (2J).

Buts : S. Meunier (1-0, 5e), Donleflack (1-1, 9e), D. Meunier (2-1, 79e), Biersard (2-2, 85e).

HOMBOURG : Stassen, Degueldre, Belboom (46e Baltus), Bayard, Bauwens, Potoms (69e Duthoo), Martin (77e C. Schonbrodt), Heudt (62e D. Meunier), S. Meunier, Hick, Schwontzen.

HAMOIR : Rausin, Biersard, Doneux, Tietcheu, Evrard (62e Masset), Donlefack (55e Lafalize), Impagnatiello, Messaoudi (65e Cusumano), Ceylan (81e Damblon), Teise, Yilmaz (79e Lahaque).

Réaction de l’entraîneur Michel Schwontzen (Hombourg) après avoir éliminé Hamoir en Coupe

Réaction - Dylan Biersard (Hamoir) : « On va souffrir à l’entrainement »

Le Verviétois Dylan Biersard (Hamoir) était logiquement déçu après le coup de sifflet final : « On a raté plus d’une dizaine d’occasions faciles, c’est un scandale. Le coach voulait à tout prix remporter cette rencontre afin de jouer un match officiel la semaine prochaine, je pense que l’on va souffrir cette semaine à l’entrainement. À nous de relever la tête afin de continuer notre préparation dans un esprit positif. »

Réaction - Antoine Baltus (Hombourg): « On a joué avec le cœur »

Antoine Baltus, monté à la mi-temps du match, n’a pas tremblé au moment de tirer son tir au but décisif… à 2 reprises. « Le gardien adverse a sorti une parade exceptionnelle sur le 1er tir, je n’avais pas vu qu’il était avancé. J’ai préféré assurer de l’autre côté pour le second, et c’est passé. C’est un sentiment incroyable, personne n’aurait misé sur nous aujourd’hui, mais notre bloc a une nouvelle fois été très solide, on a joué avec le cœur! »

