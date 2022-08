Mondiaux U20: le Verviétois Mimoun Abdoul Wahab passe en finale du 400m haies avec un nouveau record

Les excellentes prestations s’enchaînent pour Mimoun Abdoul Wahab en Colombie où se déroulent actuellement les championnats du monde juniors. Après avoir fait progresser son record personnel, en séries du 400m haies, de 51.71 à 50.92 (nouveau record LBFA pris à l’ancien recordman de Belgique toutes catégories Marc Dollendorf), le sprinter belge de 18 ans s’est hissé, jeudi, en finale de l’épreuve en gagnant à nouveau une demi-seconde sur sa meilleure marque sur la piste en altitude de Cali. Deuxième de sa demi-finale derrière le Turc Ismail Nezir en 50.45, Mimoun Abdoul Wahab a tout simplement pris l’une des deux places qualificatives et disputera donc la finale mondiale, ce vendredi, à Cali (23h45 en Belgique). Il possède le sixième chrono des finalistes, dont il est l’un des quatre représentants européens, et s’élancera du couloir 7. Avec un nouveau record à la clé pour celui qui est désormais le troisième junior belge le plus rapide de l’histoire sur la distance?