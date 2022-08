La vie post-inondations des clubs sinistré: au BC Ensival, «le parquet soulevé de 80 centimètres»

Si l’ensemble de ces travaux doit amener à regarder vers la fin de l’année, le club ensivalois espère pouvoir déjà utiliser la salle pour des entraînements avant cette échéance.

À quoi ressembleront les nouvelles installations?"Malheureusement, suite au risque de nouvelles inondations, la ville n’a plus voulu d’un parquet et a opté pour un sol en résine", explique Christophe Hauglustaine. " Nous espérons aussi pouvoir bénéficier d’un point d’accès wifi devenu indispensable pour l’utilisation de la nouvelle feuille électronique mais nous n’avons pas encore obtenu de garantie. Nous avions aussi évoqué l’acoustique déplorable de la salle lorsqu’on travaille sur deux plateaux mais il semble que rien ne puisse être envisagé actuellement de ce côté."

En ce qui concerne le hall Moray, la lenteur administrative allonge les délais

Pas de grand changement en vue en ce qui concerne la future manière de fonctionner d’un club qui compte près de 200 membres. Et ce, malgré le retrait du coordinateur sportif Dany Pitz après quinze années passées à ce poste."Nous avons pu lui désigner des successeurs", rassure le comitard ensivalois."Je vois l’avenir de manière positive car nous avons un groupe de coaches motivés et très impliqués. Il faudrait juste que cette situation ne dure plus trop car cela use énormément."

Également impacté à l’époque au travers de sa librairie au centre d’Ensival, Christophe Hauglustaine s’étonne…"Mon commerce est relancé depuis un bon moment, d’autres salles accueillent à nouveau les sportifs mais en ce qui concerne le hall Moray, la lenteur administrative allonge les délais d’une manière phénoménale."

Le club estime avoir perdu une quinzaine de membres lors de ces deux dernières saisons impactées par le Covid et les inondations et enregistre encore quelques arrêts de plus au moment de construire les équipes pour le prochain championnat.

"Il est grand temps qu’on récupère notre salle", conclut Christophe Hauglustaine."Cela permettra à tous de souffler un peu au niveau de l’organisation du club et la recentralisation de toutes nos activités recréera du lien entre les différentes équipes."

Le hall photographié en juillet 2021. ©EDA JR Marot

Sept salles pour les entraînements et une huitième pour les matchs

À Ensival, il a fallu réorganiser un club tout entier pour voir les activités se poursuivre le mieux possible. Et ce n’est pas fini…

La saison dernière ne fut donc pas de tout repos pour les bénévoles ensivalois qui ont dû jongler dans leur planning entre une multitude d’implantations différentes. Soumagne (2), Battice, Herve, SFX (2) et l’EPV sont les sept salles occupées pour les entraînements alors que les matchs le week-end se déroulaient principalement dans la bulle de Gérardchamps.

"La personne la plus à plaindre est sans doute notre responsable calendrier", pointe Christophe Hauglustaine."D’autant que ce n’est pas fini, on est reparti dans la même galère. Actuellement, on est occupé à planifier tout le premier tour de nos différentes équipes. Pour nos affiliés, ce n’est pas évident non plus au niveau de leur organisation. Quant à notre nouvelle trésorière, elle a eu un sacré baptême du feu. Le prix des locations a explosé et, à cela, il a fallu ajouter les assurances pour chacune des salles occupées. La location à SFX était par exemple sept fois plus coûteuse que le loyer que l’on donne lorsqu’on occupe le hall Moray. Et puis, pas de rentrée buvette suite au Covid pendant de longs mois. À la réouverture des installations au public, nous avons constaté une réelle diminution des recettes. La façon précaire avec laquelle nous recevons joueurs et supporters n’y est certainement pas étrangère", enchaîne le président verviétois.

Heureusement, des clubs ont pu prêter du matériel pour rendre opérationnels ces différents terrains de jeu.

"Comme St-Louis qui nous a prêté un marquoir", termine le comitard ensivalois."Certains arbitres nous ont fait le plaisir de ne pas demander leur défraiement. La solidarité qui s’est mise en place après ces inondations est la réelle bonne surprise liée à cette catastrophe."