En face, c’est Vigor Hamme (D3A) qui se déplace au Val Fassotte. Un adversaire dont le nom n’a pas grande importance, mais qui fera surtout office de première confrontation officielle pour le nouveau coach du Stade Disonais, Christophe Kinet."On aborde ce premier rendez-vous sereinement. Un match de Coupe, ça a toujours une intensité et une atmosphère différentes que les rencontres amicales", souligne-t-il.

«Bien avancés sur le plan physique»

Car si l’objectif est, bien entendu, de passer au tour suivant, ces premiers tours de Coupe servent avant tout de préparation pour la reprise du championnat."Sur le plan physique, nous sommes bien avancés. Et nous avons bien progressé tactiquement en deux semaines. Bien entendu, on doit encore améliorer certains aspects, mais je suis content de la mentalité du groupe et du travail effectué", souligne le successeur de Jean-Sébastien Legros à la tête de l’équipe. "Je ne compte pas tout révolutionner car il n’y a pas lieu de le faire, mais chaque entraîneur a son approche et on travaille à ce que tout fonctionne bien", explique Christophe Kinet. S’il passe au tour suivant, Dison se déplacera chez le vainqueur du duel entre Schriek et Biesme.

Dison – Vigor Hamme (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Patris.

DISON: le noyau ne sera connu qu’après l’entraînement de samedi matin.

À noter, seuls G. Legros (cheville) et Th. Binot (talon) sont incertains.