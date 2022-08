Coupe de Belgique: Malmundaria doit "jouer libéré" face à Acren Lessines

Qualifiés d’office la semaine dernière suite au forfait de Givry lors du premier tour, les Malmédiens démarreront leur parcours en Coupe de Belgique ce dimanche par un déplacement à Acren Lessines, un adversaire qui évolue en D2 et qui est donc, sur papier, bien supérieur aux Dragons. Ces derniers n’effectueront toutefois pas les plus de 200 kilomètres qui séparent les deux stades pour faire de la figuration et comptent bien aborder la joute avec sérieux.