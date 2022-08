Coupe de Belgique: La Calamine face à des jeunes brabançons « ambitieux »

Victorieux au premier tour face à Aubel, la deuxième étape de la Coupe de Belgique emmène les Calaminois dans le Brabant Flamand, au VK Linden pour être précis. Une équipe de P1 pour laquelle les infos manquent. "Comme souvent en Croky Cup, on n’a pas beaucoup d’infos, même si on a pu en obtenir quelques-unes de leur premier match. Ils paraissent ambitieux pour leur saison à venir en P1", dixit le coach des Verts, Alexandre Digregorio. "Ils ont quelques jeunes de Louvain qui sont arrivés et ont battu Eppegem 5-1 au premier match sur synthétique. Nous jouerons notre jeu comme toujours, même si nous sommes encore loin d’être au top. Effectuons un bon match et tentons de passer, même si parfois en préparation, une défaite peut faire du bien et permettre de tirer certains enseignements."