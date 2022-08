Coupe de Belgique: Hombourg voudra « rivaliser le plus longtemps possible » face à Hamoir

Face aux pensionnaires de D2 ACFF, les Hombourgeois comptent logiquement jouer le coup à fond, même si la tâche s’annonce ardue."On va essayer de rivaliser le plus longtemps possible, même si on n’aura sans doute pas la possession du ballon", prévient le T1.

Il s’agira donc d’un test grandeur nature pour les Orange et Bleu, à une semaine du début du championnat."Je suis curieux de voir la réaction de mes joueurs face à ce gros morceau."Au prochain tour, le qualifié recevra le gagnant de Jeun. Aischoise contre Lede.

Hombourg – Hamoir (Samedi, 18h)

Arbitre: M. Christien.

HOMBOURG:Stassen, Degueldre, D. Meunier, Bayard, Baltus, Martin, Hick, Potoms, Duthoo, Bauwens, Belboom, Schwontzen, Heudt, Renkens, Schonbrodt, S. Meunier.

Absents:Th. Beckers (suspendu), A. Schonbrodt (travail).