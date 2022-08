Coupe de Belgique: Elsaute et Boris Dome à la recherche du bon équilibre à Wellen

La Coupe de Belgique a beau ne pas être un objectif majeur pour Elsaute et son entraîneur Boris Dome, le match de dimanche à Wellen n’en garde pas moins toute son importance dans la préparation des Green Boys."Beaucoup de personnes ont rigolé quand j’ai dit que nous n’irions pas au Stade Roi Baudoin en fin de saison mais c’est la vérité", lance Boris Dome."Le match de dimanche reste avant tout une rencontre de préparation, même si c’est toujours plus agréable de jouer des matches à enjeu que de simples amicaux. Nous allons affronter un adversaire très solide, issu de la même série que Pelt, et qui vient d’enfiler un 11-0 à Oreye au tour précédent. Ils ont quelques très bons joueurs et ça va donc être un excellent test pour nous, à nouveau contre une équipe de D3."