Boris Lambert: "Genk? Eupen a prouvé qu'il pouvait gagner n'importe quel match"

Tout ça, alors que l’AS avait été giflé 5-0 lors de sa dernière escapade dans le Limbourg. Bernd Storck était alors l’entraîneur de… Genk. Aujourd’hui à l’Alliance, l’entraîneur allemand a semble-t-il trouvé les mots pour tirer le meilleur de son groupe."Face à Charleroi, nous étions un peu plus en retards sur les ballons. Ici face à Bruges, on a corrigé les détails avec un pressing plus haut."

Un nouveau rôle

À titre plus personnel, Boris Lambert est en train de s’ériger en véritable patron de la défense frontalière. Malgré ses 22 ans, il reste serein."C’est un poste que j’affectionne et sur lequel on travaille depuis le début de la saison"dixit celui que l’on a surtout connu comme médian défensif avant ça.

"Avec le coach, ça se passe très bien. Il me donne beaucoup de confiance, notamment par rapport à mon nouveau rôle, donc j’essaye de la lui rendre au maximum."

Et tant pis si la concurrence devient plus rude en cas de transferts. L’intérêt de l’équipe avant tout.

"Une saison, c’est long, et beaucoup de choses peuvent arriver. Ce week-end par exemple, nous serons privés de Gary Magnée, suspendu. Il y a aussi les blessures. Donc un noyau un peu plus large, je crois que ça pourrait être positif"ponctue le Rochefortois avant ce périlleux déplacement d’Eupen à Genk, ce samedi (16h).