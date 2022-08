Aubel-Thimister-Stavelot : un Américain vainqueur à Aubel, Hugo Wertz a tenté (photos, vidéos et résultats)

Il était presque 18h, ce vendredi, lorsque la tête de course a déboulé à vive allure dans le centre d’Aubel, depuis la rampe de lancement qu’est Hagelstein. Sans trop de difficulté apparente, c’est finalement Viggo Moore (Lux-CTS) qui a pu y lever les bras, devançant respectivement Theodor Storm (Team NPV) et Romet Pajur (Auto Eder). Le tout à moins de cinq kilomètres du cimetière américain d’Henri-Chapelle, où des milliers de ses compatriotes sont enterrés... Jusque dans les ultimes bornes du circuit local, le champion junior US 2022 s’était fait relativement discret, aperçu même en seconde partie de peloton dans la première ascension de la bosse de Saint-Jean-Sart (soit à 20 km de la ligne). Forcément, il endosse le maillot jaune d’Aubel-Thimister-Stavelot au terme de cette étape inaugurale, au pays du sirop et du cidre.