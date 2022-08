« J’ai beaucoup de chance d’être là », dit Johan Laverdeur avant Aubel-Thimister-Stavelot (+ parcours)

Une fois le constat dressé avec l’automobiliste, direction le CHU pour Johan Laverdeur."Heureusement, je n’ai rien de cassé", précise-t-il.

De quoi, tout de même, l’inquiéter de sa participation à Aubel-Thimister-Stavelot, qui a lieu ces 5, 6 et 7 août 2022. D’autant plus… que son vélo principal estout pour un moment."J’en ai un deuxième, qui a dû être adapté chez Bbikes. Michel Pauly(NDLR: ce Bollandois adepte des défis sur deux roues) , qui fait la même taille que moi, va en plus m’en prêter un à lui."

«Bien me placer»

Depuis sa terrible chute, dont Noah Detalle a été témoin, Johan Laverdeur est remonté sur son vélo, afin de se tester avant "ATS"."Lundi, ça allait moyen. Ensuite, ça s’est amélioré petit à petit. J’ai simplement encore mal quand je passe sur des bosses."

Feu vert reçu, le junior 2 va pouvoir découvrir une épreuve ardennaise qui sera la deuxième"grosse UCI"de sa carrière, après la Philippe Gilbert Juniors 2021."Je suis excité à l’idée d’y participer. Je vais surtout essayer de prendre du plaisir car, vu mon accident, j’ai beaucoup de chance d’être là."Sans appréhension?"Franchement, ça va. Où j’avais un peu peur, cette semaine, c’était sur des routes étroites et sinueuses, comme celle de samedi. Je vais de toute façon bien me placer le plus souvent possible, pour éviter les chutes."

Dès 14h30, ce vendredi

La première étape d’Aubel-Thimister-Stavelot 2022 a donc lieu ce 5 août autour d’Aubel. Le centre sera animé dès 14h30 par la présentation des différentes équipes.

Le départ sera donné à 15h30, pour une arrivée estimée à 18h. Entre les deux, les coureurs seront repassés plusieurs fois au cœur du village siropier.

Comme Eddy Merckx?

Le futur vainqueur de l’épreuve inscrira son nom au palmarès… pile 60 ans après le "Cannibale". Le Comité du Wérihay se chargeait alors de l’organisation.

Le 17 août 1962, de fait, le débutant Eddy Merckx signait entre Liège et La Gleize (70 km) sa première belle victoire en province de Liège. Toutes régions confondues, il en compta 23, sur 55 courses disputées, cette année-là.

Le centre d'Aubel sera animé ce vendredi.

Itinéraire/horaire

Étape 1 (Aubel), 97 km

AUBEL Départ Officieux Place communale 15h30

Départ Officiel au carrefour Slagboom 15h35

rue du Mémorial Américain

HENRI-CHAPELLE rte d’Aubel, Village, Rte Charlemagne

LONTZEN chaussée de Liège

MORESNET Bambusch, rue du Village, rue Langhaag, rue de Spa

PLOMBIÈRES rue Haute, rue de l’Usine 15h58

rue Hack, rue du Cheval Blanc, rue de Lattenheuer

SIPPENAEKEN Baanhaag, Terhaegen, rue de Sippenaeken

HOMBOURG Centre 16h06

rue de la Station, Rue de Rémersdael

REMERSDAAL Bounder, Middelhof

Pied de la côte de Hagelstein 16h11

Teuvenerweg

Rémersdaal-Dorp

Côte de Hagelstein – GPM 1 – 2e Cat. 16h15

Kultjen

AUBEL Hagelstein (N 648)

descente de Hagelstein, rue de la Bel, Place Albert 1er

1erPassage de la ligne d’arrivée – rush 16h19

rue Saint-Antoine, Köllenhof, Oudemoeder

FROIDTHIER Longue haie, Bruyères, Florence, Bach, Raer, Clouse Village, ten Elsen, rte de La Clouse, rue de Merckhof

Ravitaillement 16h32

Hagelstein (N 608)

REMERSDAAL Roodbos (N 648), De Planck, Krindaal

SINT-MARTENS Voort, Veurserveld, Bies, Sint Martensstraat, Ottegraeven

s-GRAEVENVOEREN Schophem, Schietekamer, Bovendorp, Pley, Boomstraat, Weesterweg – Rte de Warsage

WARSAGE rue de la Gare, rue Bassetrée, rue Joseph Muller, rue Craesborn

MORTROUX Croix Madame, rue du Val Dieu, Les Brassines

Pied de la côte de Neufchâteau 17h01

rue du Vicinal

NEUFCHATEAU Fêchereux, rue colonel d’Ardenne

Côte du Fort – GPM 2 – 2e Catégorie 17h05

Winerotte (N 608)

AUBEL Lobos (N 608), Bois de Loë (N 608), Carrefour N 608/N 648, côte de Hagelstein, rue de la Bel, Place Albert 1er

2ePassage de la ligne d’arrivée – rush 17h14

2 CIRCUITS LOCAUX

Place Antoine Ernst, rue de Gorhez, Bois d’Ansy, Rte du Val Dieu

ST-JEAN SART

Pied de la côte de St-Jean Sart 17h25

rue des Platanes, rue de la Marnière

Côte de St-Jean Sart – GPM 3 – 1e Cat.17h27

rue de la Marnière, Lobos (N 608), Bois de Loë (N 608), Carrefour N 608/N 648, côte de Hagelstein, rue de la Bel, Place Albert 1er

3ePassage de la ligne 17h34

AUBEL Place Antoine Ernst, rue de Gorhez, Bois d’Ansy, Rte du Val Dieu

ST-JEAN SART rue des Platanes, rue de la Marnière, Lobos (N 608), Bois de Loë (N 608), Carrefour N 608/N 648, côte de Hagelstein, rue de la Bel, Place Albert 1er

Arrivée vers 17h54