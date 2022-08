Décès de Ralph Thomassen, l’AS Eupen en deuil

"À son épouse Iris, à ses enfants, à sa famille et à ses amis, la KAS Eupen souhaite exprimer ses plus sincères condoléances.

Pendant de nombreuses années, Ralph Thomassen s’est engagé jour après jour pour la KAS Eupen et a été actif dans de nombreux domaines. En tant que président et responsable de l’organisation du département des jeunes ainsi que comme président de l’association régionale de football des Cantons de l’Est, il a fourni un travail inestimable pour la KAS Eupen et le sport dans la région. Il observait presque quotidiennement l’entraînement des jeunes au stade du Kehrweg, participait aux réunions avec les collaborateurs, les entraîneurs, les accompagnateurs et les parents et était à tout moment à l’écoute de chacun", détaille le club eupenois.

"Lors des matches de l’équipe première, Ralph Thomassen a été un interlocuteur aimable et éloquent pour les délégations des clubs visiteurs. Après les matches, il a animé dans la salle de presse, dans les trois langues nationales, les conférences de presse avec les entraîneurs des deux équipes.

En raison de son engagement hors du commun, de ses compétences et de son empathie, Ralph Thomassen était un élément indissociable de la vie de la KAS Eupen. Son décès laisse un grand vide et des collègues profondément attristés.

Cher Ralph, merci pour ton engagement et ton amitié. Nous ne t’oublierons jamais et garderons de toi le meilleur des souvenirs", conclut l’AS Eupen.

L’Avenir Verviers présente ses condoléances aux proches de M. Thomassen et à l’AS Eupen.