"J’aurais préféré pourvoir continuer à l’assister plusieurs années encore", nous confia d’entrée Dany Crosset. " Ce supermoto lui tenait tellement à cœur que nous ne pouvions que continuer à l’organiser. Nous allons essayer de faire aussi bien que lui, mais de toute façon, une épreuve ne peut être réussie qu’avec les pilotes."

Et ce week-end des 6 et 7 août 2022, ils ne seront pas moins de cent cinquante à rejoindre le circuit de Bilstain, avec tous les animateurs du championnat de Belgique dans la catégorie Prestige, comme Kevin Viellevoye, sept fois champion de Belgique, mais aussi sept fois vainqueur du Belgium Masters, ainsi que le Liégeois Romain Kaivers, leader du championnat après la première manche, ou encore les locaux Romain Requier, Kevin Meyan ou Nils Vandeberg résidant à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres du Domaine. Le public que l’on attend nombreux, d’autant que l’entrée sera gratuite, pourra aussi découvrir quelques jeunes pilotes prometteurs de chez nous comme Mallory Coussaert (Nationaux) ou Jason Magermans (Débutant) qui devant leurs supporters auront à cœur de montrer que la relève arrive. Pour accueillir comme il se doit les différentes catégories des championnats de Belgique, Dany Crosset et ses frères ont apporté quelques modifications à l’emblématique tracé de Bilstain.

"Outre l’asphalte qui a été refait et le pont légèrement déplacé, nous avons également amélioré la remontée dans le bois, mais surtout aménagé un grand bac à sable où les pilotes auront certainement une opportunité supplémentaire pour dépasser", confie encore Dany Crosset."Nous avons également revu un peu le timing, avec une journée du samedi consacrée aux essais et aux premières courses, de manière à pouvoir terminer plus tôt le dimanche, avec une Superfinale du Belgium Masters programmée à 16 heures."

De plus, le Circus Trial Show de Fred Crosset sera également de la fête ce dimanche avec Samuel Zuccali et Manuel Copetti qui donneront certainement des frissons à tous les spectateurs. À n’en pas douter, Léon Crosset appréciera, d’où il est.