Un podium pour Zakary Lognard (VC Ardennes)

Il s’agit du second podium de la saison 2022 pour Zakary Lognard. Qui, le lendemain, a terminé 32e du championnat de Belgique dans sa catégorie (cadet 1). Une course sur laquelle l’Andrimontois William Van Biene (cadet 2) a malheureusement chuté."Je suis brûlé sur tout le côté gauche et l’ostéopathe à remis tout en ordre", précise ce dernier.