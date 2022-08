"Je me suis retrouvé sans frein avant" : Kevin Viellevoye défend les couleurs belges

En dépit d’un manque d’entraînement et d’un problème mécanique lors de sa première course, il a fait honneur à son statut, permettant à la Belgique de prendre la quatrième place finale derrière une France intouchable, mais aussi l’Italie et l’Allemagne, deux autres grandes nations de la discipline.

"Parti dernier dans la première course, je suis remonté dix-septième lorsque je me suis retrouvé sans frein avant, il était alors impossible de faire mieux. Dans la seconde explication, j’ai pu me battre à la régulière pour terminer huitième",commentait Kevin Viellevoye, avant d’enchaîner. "Quoi qu’il en soit, ce fut une très belle expérience et je suis fier d’avoir défendu les couleurs de la Belgique. Dommage que nous devions nous battre sans moyen face à d’autres pays comme la France, alors que cela se déroulait pour la première fois dans notre pays. Nous n’avions même pas eu l’opportunité de pouvoir nous entraîner ensemble avant, c’était chacun pour soi."

Il est loin le temps où La Belgique dominait la scène mondiale du supermoto…