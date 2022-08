Vainqueur de Régis Goffin au Cheval Blanc, Hugo Grégoire a appris le tennis… au Rwanda (photos)

Un titre acquis en écartant le local Régis Goffin… sur abandon. À un set partout, ce dernier a dû laisser tomber."Il avait une énorme cloche au pied. C’était supportable pendant le match… jusqu’à ce qu’il n’arrive plus à prendre appui correctement. C’est toujours dommage de gagner de cette manière. J’aurais préféré un troisième set… même si, je dois l’avouer, à mon âge, après 2h30 de jeu, j’étais aussi content que ça s’arrête. Je l’aurais fait plus par raison que par passion", sourit celui que nous épinglions en 2015 pour une rencontre disputée entre 21h30 et… 1h du matin, à Thimister. Et qui n’a pas manqué de saluer son adversaire autour d’un verre. "Je le connais depuis des années. C’est toujours un plaisir de partager un moment avec lui. Si je n’avais pas d’obligations familiales, je serais d’ailleurs resté plus tard."

Hugo Grégoire devait en effet aller récupérer un de ses deux fistons. Qui, comme son frère, tâte régulièrement la petite balle jaune."Bon, je crois qu’ils sont un peu moins passionnés que papa(sourire) . Moi, j’adore les tournois. Eux ont beaucoup d’autres occupations."

Il faut dire que le paternel arpente les terrains depuis son plus jeune âge. Et pas uniquement dans l’arrondissement de Verviers.

Enfant, ses parents – sa mère était présente, dimanche, pour assister à son succès – l’embarquent en effet… au Rwanda."Pour le travail de mon père", précise notre interlocuteur. "J’y étais de mes 5 à 11 ans. C’est là que j’ai appris à jouer au tennis, grâce à mes moniteurs Gaston et François qui s’occupaient de moi. C’était dans des conditions forcément particulières, avec des balles dures et des raquettes en bois. Mais bon, à l’époque, je ne suis pas sûr que c’était forcément beaucoup mieux ici, en Belgique", raconte-t-il encore."Aujourd’hui, les jeunes peuvent développer une technique bien plus aboutie grâce au bon matériel."

Autre décor, même sport: maintenant, Hugo Grégoire va participer au tournoi de Butgenbach,"car un de mes meilleurs amis habite là-bas". De quoi lui faire manquer la compétition lambermontoise."C’est un peu triste, mais choisir, c’est renoncer", philosophe-t-il enfin.

Une édition qui a fait le plein

"Au niveau des inscriptions, c’est la meilleure année depuis longtemps: 236 joueurs et joueuses, alors qu’on tournait autour de 180 les fois précédentes", souligne Léon Largefeuille, inoxydable juge-arbitre du TC Cheval Blanc. L’expliquer?"Je ne sais pas… Est-ce que les gens ont évité de partir en vacances à cette période pour venir?", rigole notre interlocuteur.

Par ailleurs, Léon Largefeuille signale qu’un seul match n’a pas pu se disputer en un jour – un double mixte."Les gens ne comprennent pas toujours que s’ils ne sont disponibles qu’à partir de 19h, il suffit que cela dure longtemps pour qu’il fasse sombre. Lorsqu’ils ont arrêté, ça devenait vraiment limite au niveau visibilité… La rencontre a été terminée le lendemain"

Messieurs 1: Jérémy Dethier

Messieurs 2: Tom Deswysen

Messieurs 3: William Renauld

Messieurs 4: Kobe Hendrikx

Dames 3: Anae Cordonnier

Dames 4: Alyssa Marras

Messieurs 35 2: Hugo Grégoire

Messieurs 35 3: Michael Croé

Messieurs 35 4: Frédéric Louis

Messieurs 45 3: Johnny Goffin

Dames 35 3: Julie Beauvois

DM 2: Nicolas Crahay-Romain Vanderheyden

DM 3: Nicolas Rensonnet-Anthony Rentmeister

DM 4: Alexandre Bougnet-Nicolas Bougnet

DD 5: Valentine Lourtie-Sophie Oury

DD6: Anne-Sophie Angeli-Charlotte Hungs

DMx 4: Jordane Lejeune-Florence Van Acker

DMx 5: Benjamin Danesi-Charlène Henrard

Victoire!

Dimanche 31 juillet, les Dames 25 du TC Cheval Blanc se sont imposées en interséries, devant un public nombreux. Bravo à elles!