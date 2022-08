Stéphane Koninckx remporte le jogging de Xhendelesse, Samuel Dubois écrase le trail

Vendredi soir à Xhendelesse, plus de 220 joggeurs ont pris le départ de la boucle de 10,5 km. Et au terme du parcours, c’est Stéphane Koninckx qui l’a emporté, en 35 minutes 43 secondes. Il termine devant Romain Tasset et Amaury Gilles. Côté féminin, c’est Aline Pesser (Aînées 2) qui s’est imposée en 43 minutes 25 secondes devant Pauline Mostert (Dames) et Dominique Frédérich (Aînées 3).