Maxim Hermant: «Le moment d’essayer» à Ster-Francorchamps

"Je voulais découvrir la P1. C’était le moment d’essayer,explique le Lambermontois.Et je ne voulais pas aller trop loin non plus. Alors, quand j’ai été contacté par Vincent Heins et Marcin Gdowski, je n’ai pas hésité. De chez moi, ça prend deux minutes de plus pour venir ici plutôt qu’à Sart. Quand la nouvelle a été connue à Sart, ça a chambré pendant un bon moment. Mais voilà, je voulais monter d’un niveau. Et Ster est un club stable, qui joue toujours le top 5 en P1."

Transféré pour jouer milieu défensif, Maxim a été aligné au back droit, contre Freylange, compte tenu des nombreuses absences dans la ligne arrière (Restiglian, Chandelle, Wangermez)."Tant que je joue, ça me va,sourit le délégué commercial chez Toyota Vanderheyden.Mon but est de prendre le plus de temps de jeu possible. Je suis assez polyvalent: milieu défensif, back ou défenseur central, tout me va."Dans une équipe largement remaniée durant l’intersaison, Maxim a rapidement trouvé ses marques.

"Ça se passe très bien, tout le monde est soudé. Je sens qu’il y a plus de concurrence, plus d’impact physique à l’entraînement." Éliminé de la Coupe aux tirs au but par Freylange, Ster-Francorchamps joue déjà ce jeudi à 18 h 30. Ce sera face à Stavelot en Coupe de province. Un derby toujours très attendu. Mais c’est le début du championnat, le 14 août contre Elsaute, que Maxim attend avec impatience. "Je retrouverai Boris Dome, que j’ai connu comme entraîneur chez les jeunes. Et puis, mes employeurs sont fort présents au club…"

Nouveau chambrage en vue, donc. Mais dans quel sens?