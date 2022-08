Le WRT du Verviétois Vincent Vosse met un terme à sa collaboration avec Audi Sport

Basée à Baudour, dans le Hainaut, l’équipe de Vincent Vosse et Yves Weerts a toujours fait rouler des Audi R8 LMS dans les différentes compétitions GT3 depuis sa création en 2009. Elle a d’ailleurs enlevé à deux reprises les 24 Heures de Spa-Francorchamps (2011 et 2014) mais aussi celles du Nürburgring (2015) ainsi que les 12 Heures de Bathurst (2018) et les 10 Heures de Suzuka (2019).