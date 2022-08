Jean-Marc Hardy, 50 ans de présence aux 24 Heures de Spa : « Conserver cet aspect populaire »

Le point le plus marquant est incontestablement Valentino Rossi. C’est quelqu’un que je ne connaissais pas bien car je n’ai pas couvert beaucoup de Moto GP, mais quand je vois sa popularité, c’est à peine croyable. Je pense même que si on le met à Rome à côté du pape, il est plus populaire que ce dernier (rires). Beaucoup de gens venaient de l’étranger ce week-end rien que pour lui. Je n’avais jamais vu cela, on sentait vraiment un énorme engouement du public. Et il faut souligner qu’il le rend bien aussi. Simple exemple, quand j’ai quitté le circuit ce dimanche à 19h, il signait encore des autographes et prenait des selfies. Il joue le jeu, sait très bien faire la part des choses et semble bien encadré. Il est très souriant et ne paraît jamais blasé.

Sur le plan sportif de ces 24 Heures, il a à nouveau fallu attendre la dernière heure de course pour connaître le vainqueur. Ce qui n’arrivait jamais il y a plusieurs dizaines d’années.

Justement, quel a été le moment le plus marquant ou le plus émouvant, à vos yeux, entre 1972 et 2022?

Évidemment, il y en a plein. Mais je me souviens qu’en 1977, en tant que jeune journaliste, j’avais réalisé une approche originale en jouant le rôle de chef d’équipe dans un team de pilotes régionaux. C’était l’année de la Toyota Celica pilotée par Georges Cremer. Ça m’a marqué car ils ont justement gagné dans leur catégorie cette année-là. Du coup, je me suis dit que c’était un peu grâce à moi (rires).

Et si vous deviez épingler la plus belle victoire régionale?

Je dirais celle de Marc Duez, en 1997, avec une BMW, marque de référence. Mais aussi en 2001, toujours Marc Duez, cette fois avec une Chrysler Viper, un monstre américain avec un bruit extraordinaire.

Je pointerais aussi, en 2011, la victoire par procuration de Vincent Vosse, en tant que team manager avec l’Audi R8.

Avez-vous encore un autre souvenir particulier en tête?

Oui, l’année de la mort du roi Baudouin, en 1993. J’allais quitter le circuit vers 1h du matin, mais on m’a conseillé de ne pas partir trop vite… La nouvelle n’était pas encore officielle, mais le roi était décédé. Du coup, j’ai attendu et je suis resté toute la nuit. Finalement, le drapeau rouge a été sorti à 7h dumatin pour stopper la course. Christian Fittipaldi était en tête avec sa Porsche et se demandait pourquoi on arrêtait la course. Puis quand il a compris, je me souviens l’avoir vu sortir calmement de sa voiture, sans claquer la portière, puis il s’est lentement incliné en direction de la piste en signe de respect.

Comment expliquez-vous le succès des 24 Heures de Spa, depuis tant d’années?

Parce que l’événement a toujours été, avant tout, une fête. Les spectateurs viennent pour voir la course, mais aussi les concerts. Je me souviens, par exemple, que Jermaine Jackson est quand même venu (Ndlr; en 1985).

Vous souvenez-vous aussi de vos premières 24H, en 1972?

J’avais 18 ans et quand je suis arrivé dans la salle de presse (un simple pupitre en tribune à l’époque), j’étais quand même un peu perdu. Des journalistes plus anciens s’étonnaient de ne pas encore avoir reçu le classement de l’heure de course. Je ne l’avais pas non plus, évidemment. Puis je me suis rendu compte qu’ils m’avaient pris pour un jeune qui devait leur apporter le classement en question.

Et si vous deviez changer quelque chose pour améliorer les 24H, ce serait quel aspect?

Pour la course, je n’ai pas la prétention de savoir quoi modifier. Par contre, la seule chose que j’estime indispensable de conserver, c’est justement continuer de concilier le sportif et le festif. Et de permettre aux spectateurs d’être au plus proche de l’action. Les 24 Heures de Spa doivent rester un événement populaire et ne pas tomber dans le travers où les sportifs ne sont plus proches de leurs supporters, comme cela a été le cas en F1 il y a quelques années.