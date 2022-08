Eric Vandebon (Raeren-Eynatten) : « Retirer le meilleur de chaque coach que j’ai croisé »

À Dison, il a eu un véritable modèle de coaching réussi puisque Jean-Sébastien Legros, aujourd’hui T2 à Seraing en D1A, est parvenu à monter deux fois consécutives dès l’entame de sa carrière."Il a réalisé un boulot remarquable tant dans l’organisation que dans la gestion du groupe et des résultats. Mais bon, je ne dois pas me dire que je dois monter deux fois en deux ans (rires). Mais il est certain que c’est une source d’inspiration, même si je dois rester moi-même. Je vais d’ailleurs tenter de retirer le meilleur de chaque coach que j’ai pu connaître tout au long de ma carrière."

Championnat compliqué en D3B ACFF

Il faut dire que la série de D3B ACFF est généralement assez compliquée et que, presque chaque week-end, il y a des résultats surprenants. "Je m’attends encore à une série relevée cette saison. Beaucoup d’équipes risquent de se tenir, même si Rochefort semble au-dessus du lot. Nous allons jouer avec le seul objectif de faire de notre mieux, en restant sereins et en gardant notre philosophie. Il faut prendre du plaisir et en donner aux supporters, que nous avons la chance d’avoir, en proposant du beau jeu."

Depuis son arrivée en nationale, Raeren-Eynatten réalise plutôt de bons championnats, sans jamais véritablement exploser ni décevoir. "Effectivement. Mais je suis persuadé qu’il manquait un peu de constance. L’équipe pouvait battre tout le monde mais aussi être battue par plus faible. Or, pour faire la différence dans cette série et tenter de franchir un palier, il faut faire preuve de rigueur. Je l’ai bien vu à Dison", poursuit le jeune coach.