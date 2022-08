Propos racistes: le match d’Aubel contre Flémalle, en coupe, se jouera à huis clos

De l’eau a coulé sous les ponts depuis… et la sentence est tombée pour Aubel: le match de ce jeudi soir contre Flémalle (18h30), en Coupe de Province, devra se disputer à huis clos.

"L’Union belge a estimé que les faits étaient prouvés et a donc décidé de sanctionner le club d’un match à huis clos", informe le club sur son compte Facebook."Même s’il en subit les conséquences, le nouveau comité regrette amèrement ces incidents. Le club condamne et condamnera toujours avec toute la fermeté nécessaire que de tels agissements puissent se produire dans ses rangs. En conséquence, le club n’hésitera pas à faire valoir ses droits vis-à-vis de celles et ceux qui pourraient avoir de tels comportements sous son égide.

Le Royal Aubel Football Club a toujours prôné la culture du respect d’autrui, de toutes les cultures et de toutes les opinions qui excluent la discrimination, le racisme, la haine et la violence.

Dans ce contexte, le Royal Aubel Football Club s’engage à participer de manière active au plan d’action discrimination et racisme de l’URBSFA, ACFF et Voetbal Vlaanderen, “Come Together”.

Pour rappel, pour le huis clos décrété ce jeudi à 18h30 pour la rencontre contre Flémalle en Coupe de la province et selon le règlement de l’Union belge, sont seuls admis à l’intérieur des installations, indépendamment des joueurs et des arbitres:

– les dirigeants responsables des deux clubs en présence;

– le staff technique et médical, et les responsables de la sécurité de chacune des équipes;

– le personnel des services de secours médicaux, des services de l’ordre, les pompiers.

– le personnel en charge de l’entretien du terrain et de la réception

– les membres des instances fédérales officielles qui ont, au moins 48 h. avant le match, annoncé leur présence au club organisateur et/ou à l’URBSFA;

– les journalistes porteurs des laissez-passer délivrés soit par Sportspress, soit par l’URBSFA."

Et de conclure: »Si vous n’êtes pas concerné, inutile donc de se rendre au stade… »

A noter que l’amical prévu mardi soir contre Verlaine est annulé.