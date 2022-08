Première "spéciale" pour François Smits à La Calamine: "Quand je l'ai vu, j'avais peine à le croire..."

"Quand j’ai vu le tirage, j’avais peine à le croire"confiait-il en souriant après la rencontre."Vu la quantité d’équipes contre lesquelles nous pouvions jouer, c’est assez fou d’être tombé sur Aubel même si, au final, j’étais évidemment très heureux d’affronter tous mes amis. Ça m’a par contre ajouté de la pression car je ne voulais surtout pas perdre contre eux."

Généralement aligné dans le couloir gauche depuis qu’il joue en équipe première, Smits était titulaire au poste de défenseur central gauche dans la défense à trois mise en place par Alex Digregorio depuis plusieurs saisons maintenant. Une place inhabituelle qui ne l’a pas empêché de livrer une copie très propre."La Calamine cherchait un joueur gaucher polyvalent"explique le nouveau numéro 3 frontalier."Je savais donc que je pouvais être amené à jouer à ce poste et ça ne me dérange pas même si j’ai plus l’habitude d’évoluer dans le couloir. Je jouerai tout simplement où on a besoin de moi. Pour ça, je dois d’ailleurs remercier Tony Niro qui m’a énormément fait progresser défensivement. Tout ce que j’ai appris avec lui à Aubel va beaucoup me servir ici."

Quant à son club de cœur, il ne se fait pas de souci pour eux malgré la défaite de ce samedi."Je les ai vus contre Dison en amical et forcément ce soir contre nous. Défensivement, ce sera à nouveau très solide et je les vois assez à l’aise dans ce championnat de P1 qui arrive."