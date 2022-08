Ignace N’Dri

« On mérite cette victoire simplement parce qu’on s’est battu du début à la fin. Depuis que je suis à Eupen, c’est une des plus belles victoires du club » dixit l’offensif Ignace N’Dri, au Kehrweg depuis janvier 2019.

"Face à Charleroi, on était mal rentré dans le match, mais on savait que le travail était bon. Et contre Bruges, on a su faire parler notre “fighting spirit”. Les 8 minutes de temps additionnel? C’est dur à accepter, mais les arbitres sont les seuls maîtres sur le terrain."

Ignace N'Dri (au centre) tout sourire.

Joker pour l’instant, l’Ivoirien veut faire sa place. « Tant que je suis là (sic), je veux aider. Je travaille pour avoir ma place. Le coach m’a dit que je n’étais pas son premier choix pour le moment, mais à moi de travailler! » estime celui qui a remplacé Jérôme Deom à la 63e.

Jérôme Deom

C’est bien simple: face aux Brugeois, Jérôme Deom a probablement livré sa meilleure prestation sous les couleurs d’Eupen. À l’assist (pour Prevljak) et de tous les combats, il a tout donné pendant une heure.

"Je pense que j’ai déjà fait de bons matches, mais oui, celui-ci est peut-être un de mes meilleurs"avouait le médian. "On était vraiment bien dans ce match. On aurait même pu marquer plus de buts et se mettre à l’abri plus rapidement"

Et d’évoquer l’exclusion de Magnée à la 68e."Être à dix contre onze, surtout contre Bruges, ce n’est pas facile. Mais on a su bien gérer. Au fond, ils ne se sont pas créé beaucoup d’occasions. On a su bien les presser."

Prestation cinq étoiles de Jérôme Déom face au Club de Bruges. ©DHA

Le public (3500 personnes dimanche au Kehrweg), a également porté l’équipe. « Ça fait du bien, on a besoin d’eux! » Et du coach aussi. »Avec lui (NDLR: Bernd Storck) tout est clair. On sait ce qu’on doit faire. De mon côté, le fait de commencer les matches me facilite les choses… »

Abdulmanaf Nurudeen

« Avant tout chose, je tiens à remercier nos supporters » lâchait d’emblée le portier ghanéen d’Eupen, pas très heureux sur l’égalisation brugeoise, mais qui savourait les trois points.

L'erreur du gardien d'Eupen sur le 1-1 de Bruges n'a pas privé les Pandas de la victoire.

"C’était un bon match. Nous étions bien organisés. On a su être patient et faire preuve de la mentalité requise pour ce match à domicile. On aurait pu marquer encore plus. Mais je le répète: on dédie cette victoire à notre public car leur soutien nous fait vraiment du bien!"

Lorenzo Offermann

Originaire de La Calamine, le jeune Lorenzo Offermann a lui aussi goûté à la fête ce dimanche. Bernd Storck l’a fait monter au jeu à la 82e, pour remplacer l’attaquant Smail Prevljak.

« Rien de mieux que de gagner contre Bruges pour une première à domicile » souriait l’offensif, qui s’est bien battu sur la fin de match, se créant même une occasion de but face à Mignolet.

« Je suis très fier de l’équipe et de ce que l’équipe a accompli ici » poursuit le jeune homme de 20 ans, qui est arrivé au Kehrweg en U10. »L’an dernier, j’avais joué 20 minutes contre le Cercle car il y avait beaucoup de cas de covid dans l’équipe. Mais là, jouer ce genre de match à la maison contre Bruges, c’est exceptionnel! »

Conscient qu’il doit encore faire ses preuves, Lorenzo prend tout ce qu’il peut. »C’est ma première saison chez les pros. Au début, physiquement, c’était dur mais là on s’habitue » conclut-il.