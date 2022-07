Première réussie pour Éric Vandebon et Raeren-Eynatten, qui éliminent Hoeselt en Coupe de Belgique

Et à ce petit jeu, le premier à se mettre en évidence était le transfuge de Richelle Théo Gaillard qui ouvrait la marque au quart d’heure bien servi par Carlo Evertz. Les Frontaliers manquaient ensuite plusieurs opportunités de faire le break avant de baisser le pied en fin de première période."Pendant trente minutes, on les a complètement étouffés"confirmait le nouveau T1 Éric Vandebon après la rencontre."Il y a ensuite eu des moments de matchs où c’était moins bien et où on a trop laissé jouer notre adversaire. Mais c’est assez logique, il est un peu tôt dans la préparation pour pouvoir tenir ce rythme sur toute une rencontre."

Toujours est-il que ses hommes ne menaient toujours que d’un petit but à la pause. Ils allaient toutefois rapidement se rassurer puisque Romain Bernard, latéral droit débarqué, lui, de Sprimont, doublait la mise sur corner après quelques minutes en seconde période. Gaillard y allait ensuite de son doublé à l’heure de jeu d’une belle frappe croisée pour donner au score son allure définitive.

S’il ne faut évidemment"pas s’enflammer" (dixit le coach), la première de Raeren-Eynatten de l’ère post-Negrin est une incontestable réussite. Surtout lorsqu’on sait qu’il manquait encore plusieurs pions majeurs comme Bong ou Klauser. De retour de vacances, ce dernier sera d’ailleurs probablement de la partie la semaine prochaine au second tour pour la réception de Grez-Doiceau, une P1 brabançonne.

Raeren-Eynatten 3 – Hoeselt 0

Arbitre: M. Deckers

Cartes jaunes: Stochkov, Di Nicola, Zimmer

Buts: Gaillard (1-0, 16e), Bernard (2-0, 47e), Gaillard (3-0, 63e)

RAEREN-EYNATTEN:Longaretti, Bernard (65e Di Nicola), Bonnechère (78e Kupper), Thonus (60e Lauffs), Bissen Stochkov, Pousset, C. Evertz (65e Zimmer), Piron (60e Lo Presti), Gaillard

KVV HOESELT:Poelmans, L. Appermont, Martens, Theunissen, Snijkers, Aydogan (75e Daniels), S. Appermont, Sagang (46e Moors), De Bock, Kemnitz (Wathion), K. Appermont