La Calamine fait tomber sa bête noire, Aubel, et s'offre un long déplacement au 2e tour

"Défendre sur des longs ballons, c’est normalement ce qu’il y a de plus simple"pestait le mentor d’Aubel Tony Niro à l’issue de la partie."Et en première période, on n’a pas été capables de le faire. Mes flancs ne comprenaient pas ce que j’attendais d’eux et ça passait à chaque fois. À partir de là, ça ne servait à rien de continuer comme ça"poursuivait-il pour expliquer le remplacement très précoce de Corentin Remacle (après une demi-heure seulement)."En seconde période, on a corrigé le tir et beaucoup mieux défendu".Le mal était néanmoins déjà fait puisque Jordan Remacle avait profité d’un penalty obtenu par Bultot pour ouvrir la marque. Et si Diallo et Temsamani se démenaient sur le front de l’attaque des Siropiers, les réelles opportunités aubeloises se résumaient à quelques phases arrêtées bien bottées par Jean-Yves Colling. Trop peu pour espérer égaliser.

«Compliqué devant»

"Devant, c’est très compliqué pour le moment. C’est notre gros chantier en ce début de saison. On a perdu tous nos offensifs de l’an dernier. Il va falloir travailler pour trouver la bonne formule."

Dans le camp d’en face, on se réjouissait évidemment de passer au tour suivant.

"La mission est accomplie et, même si ce n’est que 1-0 au final, je trouve que nous avons vraiment été supérieurs à notre adversaire"jugeait le T1 frontalier Alex Digregorio."À ce stade, ce que j’ai vu me satisfait mais il ne faut pas croire qu’on est prêts. Il y a encore beaucoup de travail."

La préparation des Calaminois se poursuivra donc au prochain tour par un long déplacement puisqu’ils se rendront dans le Brabant flamand chez le vainqueur du match entre le VK Linden (P1) et le KFC Eppegem (D3) disputé ce dimanche.

La Calamine 1 – Aubel 0

Arbitre:M. Laforge

Cartes jaunes: Mauclet, Q. Hubert, Cornet, Legenvre; Ernst, Willem, Temsamani, Kerff, Fdhili

But:Remacle sur pen. (1-0, 26e)

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Hungs, Smits, Lufuankenda, Aritz, Cornet, Remacle (81e Legenvre), Q. Hubert, Mauclet (72e Van Melsen), Bultot (75e Bennane)

AUBEL:Beckers, Spits, Niro, Roex, Remacle (30e Willem), Colling, Ernst (46e Pauporte), Kerff, A. Charef (46e Van Hoof), Diallo (82e Fdhili), Temsamani (72e Manteca).