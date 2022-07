Bernd Storck après Eupen - Bruges (2-1): « Je ne sais pas où ils ont trouvé ces 8 minutes supplémentaires »

Inattendus, ces trois points face au champion en titre permettent à Eupen de décoller et d’éviter une série noire de début de saison que beaucoup lui prédisaient.

« On a montré de bonnes choses, on a su se créer des occasions, mais il faut garder les pieds sur terre. Cette victoire doit servir de base pour notre prochain match, qui sera tout aussi difficile que celui d’aujourd’hui. » Ce sera samedi, à Genk. Un solide rival, à nouveau. Qui plus est s’il faut jouer plus longtemps que prévu. « Les 8 minutes de temps additionnel décidées par les arbitres face à Bruges? Je n’ai pas d’explication mais je ne sais pas où ils ont été les trouver (sic) »

Avec ou sans temps additionnel, ce match à Genk se jouera sans Gary Magnée, suspendu. Un premier souci, qui rappelle déjà l’étroitesse du noyau noir et blanc.

« C’est un problème, mais je fais confiance au groupe et aux remplaçants » conclut Bernd Storck, toutefois lucide.

« J’espère qu’on pourra encore recruter, car je souhaite doubler tous les postes. Mais c’est compliqué… Quoi qu’il en soit, on fera tout pour atteindre notre premier objectif: le maintien. Survivre, ce sera le défi majeur d’Eupen, qui plus est avec trois descendants! »