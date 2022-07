La note est positive, mais le gardien ne rassure pas. Il part à la chasse aux papillons sur le but de Bruges, avant de faire mieux par la suite. Mais sans jamais rassurer.

Van Genechten 8

Prestation sobre du défenseur.

Lambert 8

Nouveau patron de la défense, il a brillé face aux Brugeois.

Kral 8

Il semble connaître ses points forts et ses points faibles: copie soignée.

Magnée 8

On aurait pu lui attribuer une note plus basse, mais son gros match et son but font oublier son exclusion.

Peeters 8

Quand il se bat comme ce dimanche, Stef Peeters est éblouissant.

Déom 8,5

Probablement son meilleur match depuis qu’il a signé à Eupen.

Christie-Davies 8

Un précieux travail de l’ombre.

Charles-Cook 8,5

Il a multiplié les courses et a fait très mal aux Brugeois, à commencer par le Batticien de Bruges Clinton Mata.

Nuhu 8

Virevoltant, un vrai poison pour l’arrière-garde du Club.

Prevljak 8,5

Magique, sa frappe pour faire 2-1!

N’Dri, Davidson, Offermann (NC).