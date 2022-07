Exploit d'Elsaute à Esperanza Pelt en Coupe de Belgique, mais "nous n’irons de toute façon pas au stade Roi Baudouin"

"C’est un excellent résultat pour le club. Nous venons de débuter notre préparation, et cette victoire est bonne pour la cohésion du groupe. Mes joueurs savent cependant qu’il ne faut pas s’enflammer. Le plus important, c’est le championnat, et nous n’irons de toute façon pas au stade Roi Baudouin", commente le mentor elsautois.

Face à une équipe dominatrice, les Vert ont subi en première mi-temps, avant de profiter des espaces en seconde."C’est le genre de match qu’on rencontrera peu cette saison. On sait qu’on exploite bien les transitions, et c’est ce que l’on a pu faire."

Lors de l’étape suivante, Elsaute affrontera Wellen, une équipe évoluant dans la même série qu’Esperanza Pelt, et qui s’est imposée ce dimanche 11-0 face à Oreye, pensionnaire de P3.

Esperanza Pelt 2 (5) – Elsaute 2 (6)

Arbitre: M.Niels.

Cartes jaunes:Ella Ella, Colson

Buts:Ella Ella (1-0, 5e), Geebelen (2-0, 24e), Tossings (2-1, 47e), Roggemans (2-2, 73e)

ESPERANZA PELT:Van Dael, Mansaray (46e Bloemen), Scheelen, Geebelen (57e Rijkers), Kocak, Hendrikx (46e Beckers (75e Saïdi (), Smolders, Palmans, Adriaans, Alkan Erol, Ella Ella

ELSAUTE:François, D’Affnay, Filali (63e Diané), G. Deville, Fassin, B. Deville, Ameur (46e Bomboir), Dohogne (46e Colson), Tossings (63e Roggemans), Campo (72e Corman), Di Nicola