Coupe de Belgique : Hombourg qualifié grâce à… ses deux gardiens, contre Zonhoven (photos et vidéo)

À la 36e, les Hombourgeois héritent d’un penalty pour une faute sur Thomas Bauwens. Le botteur de penalty maison Antoine Baltus s’élance, mais sa frappe heurte le poteau. Ce ne sera que partie remise pour les Oranges, qui ouvrent le score juste avant la pause via Thomas Bauwens, qui reprend un magnifique centre de Sacha Meunier et propulse le cuir en pleine lucarne (1-0, 45e).

"C’est vrai que nous aurions dû faire le break à la pause, mais cela reste un match de préparation et c’est normal de ne pas être au top devant le but si tôt dans la saison", analyse le mentor hombourgeois Michel Schwontzen.

La seconde période est d’un tout autre acabit, avec des Limbourgeois beaucoup plus pressants. À la 56e, la défense hombourgeoise plie et encaisse l’égalisation des pieds du milieu limbourgeois William Vanvoorden (1-1). La suite de la rencontre est très engagée. Les visiteurs poussent, mais "Sushi" Beckers arrête les tentatives limbourgeoises.

Le score ne bougera plus, et les Hombourgeois émergeront aux tirs au but. Pour cette séance, c’est Xavier Stassen qui prend la place de Beckers au but."C’est Thomas (Beckers) qui l’a demandé. Je ne me serais jamais permis de l’enlever comme ça sans raison. Il a d’ailleurs réalisé un très bon match", commente le T1 hombourgeois Michel Schwontzen.

Les Hombourgeois recevront donc au tour suivant l’équipe de D2 ACFF de Hamoir."Je suis content d’être passé. Ce sera un autre calibre. C’est bien d’avoir un match de préparation supplémentaire. On jouera le samedi soir, mais cela m’embête un peu. Nous jouons déjà jeudi soir en coupe de province contre Weywertz", soupire-t-il.

Hombourg 1 (6) – Zonhoven United FC 1 (5)

Arbitre:M. Picard.

Cartes jaunes: Degueldre, Duthoo, S. Meunier; Thuwis, Vanvoorden, Peters.

Buts: Bauwens (1-0, 45e), Vanvoorden (1-1, 56e).

HOMBOURG: Beckers (89e Stassen), C. Schonbrodt, Degueldre, Bayard, Baltus, Hick, Duthoo (61e Pottoms), D. Meunier (79e A. Schonbrodt), S. Meunier, Bauwens (77e Martin), Schwontzen.

ZONHOVEN UNITED FC: Loyens, Budé (93e Wielemans), Jacobs, Depooter, Thuwis, Vanvoorden (82e Bosmans), Ceyssens (77e Stesmans), Hermans, Peters, J.Swinnen (61e Emonds), K. Swinnen.