"C'est tout de même étonnant..." : la "cata" pour Charles Weerts et le WRT aux 24 Heures de Spa

Comme prévu, la septante-quatrième édition des 24 Heures a tenu toutes ses promesses, avec le retour très nombreux du public (plus de 70000 spectateurs), une météo estivale, la participation de la super-star Valentino Rossi et surtout une course, une fois de plus, indécise jusqu’au drapeau à damier. Certes, sur la ligne d’arrivée l’écart entre les deux premiers était supérieur à trente secondes, ce qui n’était plus arrivé depuis 2016, mais chacun sait qu’à Francorchamps rien n’est jamais acquis. Le trio composé de Raffaele Marciello, Daniel Juncadella et Jules Gounon offrait la victoire à Mercedes, neuf ans après le dernier succès du constructeur allemand. Et pour l’équipe WRT au sein de laquelle l’Audi R8 de Charles Weerts et ses équipiers Vanthoor et Van der Linde, faisait figure de référence, le week-end sera tout simplement à oublier. À commencer par le jeune pilote aubelois dont la course s’est arrêtée brutalement dimanche peu après six heures du matin.