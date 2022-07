Bertrand Baguette de l’autre côté des rails aux 24 Heures de Spa : "Remettre encore plus de bacs à gravier"

"C’est toujours un peu triste de ne pas disputer cette course lorsqu’on est d’ici", nous a-t-il confié."Mais mon planning est assez chargé et il faut savoir faire des choix. C’est aussi compliqué lorsque l’on n’est pas engagé à l’année par une équipe, surtout pour un pilote Pro, car les seules places qui pourraient être disponibles pour Spa sont souvent réservées à un pilote de la marque."

Avec son fils

Qu’à cela ne tienne, Bertrand était aussi venu pour faire découvrir à son fils ce que fait papa."Il était déjà venu me voir rouler l’an dernier, mais il était encore très petit. Il a l’air déjà passionné, pour mon plus grand malheur, car il faudra assumer derrière. Nous avons été dans la nouvelle tribune de Raidillon, un endroit vraiment top, la vue est extraordinaire. Seul petit bémol, cela résonne fort, le casque pour les enfants est plus que conseillé."

«Encore plus» de bacs?

Bertrand Baguette est aussi plutôt favorable au retour des bacs à graviers, même s’il n’a pas encore découvert au volant le tracé après les derniers travaux hivernaux."C’est une très bonne chose. Je trouve que l’on devrait en remettre encore plus. Lorsque j’ai débuté en 2004, il y en avait partout et il n’y avait aucun problème avec les limites de la piste. Au Japon, certains en ont moins, d’autres plus comme à Suzuka. Mais dans l’ensemble, les tracés sont plutôt old school , un côté que j’apprécie aussi. Voyez le circuit du Castellet et ses dégagements sans fin, c’est vraiment to mutch . En ce qui concerne le nouvel asphalte, il semble aussi plus performant au vu des chronos. Cela promettait une course passionnante et bien malin qui pouvait pronostiquer le vainqueur."

Toutefois, il n’aura pas vécu la course jusqu’au bout, car dimanche en début d’après-midi il a repris l’avion pour le Japon, attendu mardi par Nissan pour des tests sur simulateur avant sa prochaine course le prochain week-end."Il en reste encore cinq à disputer. Notre objectif est d’abord d’en gagner une première, ensuite tout reste possible pour le titre qui se jouera certainement à la dernière épreuve. Je me plais au Japon dans ce championnat avec les GT les plus rapides du monde. Mon seul problème est l’éloignement avec la famille."