"C’était une belle surprise"souriait Jonathan, mordu de sports moteurs."Mes amis sont venus me chercher ce matin, direction Francorchamps"détaille celui qui passera la bague au doigt de sa dulcinée le 6 août prochain."Je suis un vrai fan de sports moteurs. Je suis déjà venu au circuit plusieurs fois."

C’est donc dans les travées du plus beau circuit du monde qu’il a enterré sa vie de jeune homme, multipliant les défis avec ou sans déguisement, sous les regards amusés des passants.

"C’est une belle journée pour venir faire la fête dans cette belle région, d’autant qu’en marge de la course et des animations, il y a une soirée avec DJ ce soir…" Car les 24 Heures de Spa, c’est, outre la course, une grande fête qui réunit des passionnés."On vient pour le spectacle, les belles voitures, etc., plus que pour un pilote en particulier."Et, cette fois, (aussi) pour marquer le coup. Christophe, le témoin, a visiblement eu une très bonne idée, si l’on en croit la bonne humeur de ce sympathique groupe en ce samedi 30 juillet.