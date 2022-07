Les Pandas peuvent-ils espérer quelque chose face à l’ogre brugeois?"Oui et même si nous ne sommes pas favoris, on ne jouera pas repliés. On ira vers l’avant"assure l’entraîneur eupenois Bernd Storck, a priori pas du genre frileux.

Dans les faits, l’Allemand espère que la direction signera des renforts rapidement.

"Mais dans notre situation, il faut patienter…"philosophe le coach, qui ne veut pas entendre parler du mercato brugeois."Je ne pense pas que les rumeurs de départs influencent quoi que ce soit du côté de Bruges. Et de toute façon, ce ne sont pas nos affaires. Ils ont un large noyau et une grande qualité au sein du groupe."

S’il a décortiqué les matches des champions brugeois face à Gand et à Genk, Storck reste discret sur son dispositif dominical."On a tout de même identifié certains points faibles. On fera tout pour en profiter…"

Ce sera devant un stade a priori plus garni que d’habitude. Vendredi, un peu moins de 3000 préventes avaient été comptabilisées."On a franchement besoin de tout le support de notre 12e homme! On a besoin de notre public pour nous soutenir!"ponctue-t-il.

Eupen – Bruges (Dimanche 16 h)

Arbitre: K. Van Damme

EUPEN: Nurudeen, Van Genechten, Lambert, Kral, Deom, Magnée, Christie-Davis, Peeters, Charles-Cook, Nuhu, Prevljak. Magee, N’Dri, Davidson, Gorenc, Offermann, Oger, Roufosse +? (sélection à confirmer samedi)

Absents: S.Keita, Jeggo, Moser (blessés).

BRUGES:Mignolet, Mata, Mechele, N’Soki, Olsen, Balanta, Nielsen, Vanaken, Meijer, Lang, Jutglà. Lammens, Sobol, Otasowie, Larin, Sowah, Nielsen +? (sélection à confirmer samedi)

Absents:Nusa, Buchanan, Rits (absents).