Qui était présent, en observateur, à l’amical disputé lundi entre Aubel et Dison (0-0)."Ce match a confirmé tout le bien que je pensais de cette équipe. Elle a effectué une magnifique saison, en terminant troisième et en allant en finale de Coupe de Province. Je suis sûr que ça lui a donné envie de faire mieux. Ça nous fait plaisir de rencontrer un si bel adversaire", poursuit Digregorio. Lequel, s’il admet que le duel"arrive très tôt"dans la préparation (d’autant plus que la D3B ACFF reprend fin août et non dans 15 jours), ne cache évidemment pas que le but"est de gagner, comme on le veut même en amical. On sait qu’on ne remportera pas la coupe, mais pourquoi pas passer deux ou trois tours afin d’avoir une belle affiche".

De son côté, Tony Niro est parfaitement conscient de la tâche qui attend les siens."La Calamine s’est fameusement renforcée. Après deux semaines de préparation, c’est un gros morceau: on va voir où on en est. Par rapport à la reprise du championnat, ce match vient à un bon moment pour pointer nos lacunes et les corriger", commente ainsi le coach des Siropiers."C’est un derby de prestige: j’attends beaucoup de mes joueurs. Il faudra du sérieux, de l’application, essayer de les embêter… et de les percuter, au moins une fois (rires)."

La Calamine – Aubel (Samedi, 19h30)

Arbitre:M. Laforge.

LA CALAMINE: Joiris, Aritz, Benanne, Bultot, Cviko, Cornet, Hubert, Hungs, Lazzari, Lufuankenda, Legenvre, Mauclet, Meessen, Remacle, Smits, Van Melsen, Volont, Yildiz.

Absents:Krhlanko (blessé), Islamovic (vacances), Gerrekens (pas prêt), Hamoir, Kamalandua, Roex, Rombach, Seewald.

AUBEL:Beckers, Remacle, Roex, Niro, A. Charef, Diallo, Colling, Kerff, Temsamani, Spits, Manteca, Monte, Willem, Van Hoof, Hansen, Fdhili.

Absents: Y. Charef (vacances).