Elsaute à Esperanza Pelt en Coupe de Belgique: «On sait que l’on va souffrir»

"C’est une équipe d’un niveau largement supérieur. On sait que l’on va souffrir, mais on doit essayer de ne pas fermer la boutique et de proposer du jeu"analyse le mentor elsautois.

Légèrement décalés dans leur préparation en raison de la finale de Coupe de Province remportée le 6 juin dernier, les Étoiles utiliseront cette rencontre pour prendre du rythme en vue d’un championnat qui approche à grands pas.

"Nous ne verrons de toute façon pas le stade Roi Baudoin"ironise Boris Dome. " Si mes joueurs doivent avoir un esprit de compétition, le résultat de cette rencontre n’est pas le plus important. Avec le calendrier chargé qui nous attend, nous n’avons eu l’opportunité de disputer qu’une seule rencontre amicale. Je perçois cet affrontement comme un match de préparation."

Un début de championnat le 14 août, une ineptie?

De préparation, il n’en a pas vraiment été question pour Elsaute. Du moins pas suffisamment. " On sent qu’on a repris il y a deux semaines. Je suis d’accord avec les entraîneurs qui pensent que c’est une ineptie de débuter la saison si tôt. Il est évident que mon équipe ne sera pas en pleine possession de ses moyens pour la reprise"conclut Boris Dome.

Esperanza Pelt – Elsaute (Dimanche 16 h)

ELSAUTE:François, Filali, Fassin, Ameur, Dohogne, Tossings, Campo, Di Nicola, Schreurs, Diané, G. Deville, B. Deville, Bomboir, Roggemans + 4 joueurs encore à définir

Absents: Counet (appendicite), Piette (vacances), Williot (famille)