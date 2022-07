Fred Colaux (WRT) : "Une sollicitation juste incroyable autour de Valentino Rossi"

Le début d’une belle aventure et d’une réelle amitié pour celui qui est alors devenu Verviétois."En 2009, lorsque le WRT a été créé, j’ai intégré l’équipe que je n’ai plus quittée", poursuit-il avec une petite pointe d’émotion dans la voix."Aujourd’hui, je suis peut-être la personne la plus proche de Vincent au quotidien."

Au fil des années, son job a bien sûr évolué au sein de cette entreprise qui n’a cessé de se développer sur la scène internationale. "Nous sommes effectivement de plus en plus nombreux. Ce week-end, ce sont 110 personnes qui sont présentes sur le circuit. Mon rôle a également évolué au fil du temps. Et si au départ je devais m’occuper de cinquante choses différentes, actuellement je suis surtout en soutien de Vincent, un peu son homme de l’ombre, avec une attention plus particulière sur l’aspect communication. Je suis davantage dans la réflexion sur l’avenir et moins sur le terrain, car nous devons sans cesse améliorer notre niveau."

Rossi, «une légende»

Et l’arrivée d’un certain Valentino Rossi comme pilote WRT n’y est certainement pas étrangère.

"C’est une légende, ce qu’il a réussi dans sa carrière, personne d’autre n’y était parvenu. Il a un niveau de reconnaissance mondiale quasi inégalé. Il figure parmi le top 3 des signatures les plus importantes dans le monde du sport. Malgré sa carrière incroyable, il est pour nous un pilote comme les autres, mais qui demande encore plus d’attention, car il y a une sollicitation juste incroyable autour de lui. Naturellement extraverti, il ne peut cependant pas faire ce qu’il voudrait et doit être dans le contrôle en permanence, ne fusse que pour sa sécurité", déclare Fred Colaux.

La preuve depuis jeudi matin où en permanence de nombreux fans "campent" dans le paddock devant l’entrée des box de l’équipe WRT en espérant simplement l’entrevoir. Mais Valentino Rossi, qui était à la parade à Spa, mercredi, est déjà dans sa course."À présent, il souhaite faire du sport automobile par passion, dans de bonnes conditions, et vivre sa nouvelle vie de pilote le plus normalement possible comme et avec les autres pilotes de l’équipe", conclut Fred Colaux.