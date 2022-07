Eupen: voilà comment Bernd Storck veut extraire tout le jus du fruit Smail Prevljak

Le mentor allemand ne s’en cache pas: il espère obtenir un rendement optimal de son buteur attitré, Smail Prevljak. La saison dernière, le Bosnien a planté 9 buts en championnat (et 7 en Coupe de Belgique). Mais globalement, on le sait capable de mieux."J’ai le sentiment que le système ne lui était pas tout à fait adapté la saison dernière"dixit Bernd Storck, avant d‘expliquer que son nouveau schéma de jeu (en 3-5-2) vise à alimenter au mieux l’artilleur des Balkans."Smail aura des possibilités. Il sera mieux intégré à notre système et pourra ainsi se créer plus d’occasions, notamment avec l’apport d’Isaac Christie-Davies et d’Isaac Nuhu. Évidemment, il faudra les exploiter au mieux"sourit le T1 allemand.

De son côté, l’ex-buteur de Salzbourg reste serein. S’il intéresse certains clubs, la perspective d’un départ ne semble pas à l’ordre du jour. Du moins, pas dans l’immédiat. " Comme je l’ai déjà dit, je dispose encore d’un an de contrat à Eupen"rappelle Prevljak. Justement: si Eupen veut tirer profit de l’opération, il faudra vendre le Bosnien cet été. Ou le prolonger en visant un départ à moyen terme.

«On cherche l’attaquant»

"Je me sens bien ici. Après, en football, tout peut aller vite. Un jour tu es là, le lendemain tu es parti. On ne sait jamais. Mais là, ma situation est très positive. Je me sens bien à Eupen et je suis impressionné par le travail du nouvel entraîneur." Et d’évoquer ce fameux schéma tactique qui lui correspond mieux. "Je le vois bien, même à l’entraînement: on cherche l’attaquant. On joue un football moderne et je constate que le bloc-équipe se rapproche de moi pour me fournir des ballons et me permettre de créer des occasions. C’est positif!"

Et s’il n’a pas secoué les filets à Charleroi la semaine dernière, Prevljak se verrait bien débloquer son compteur ce dimanche, face au Club de Bruges."On n’est pas favoris, mais du coup, la pression est sur leurs épaules. On a passé une très bonne semaine d’entraînement et on a bien analysé l’adversaire brugeois. On sait qu’on peut leur faire mal, mais pour ça il ne faudra rien lâcher et se donner à 150%!"ponctue l’Eupenois, visiblement ravi d’être placé au cœur du dispositif de Bernd Storck.