Deux éléments parisiens ont déjà porté les couleurs du club eupenois: Samuel Essende et, surtout, Teddy Alloh. Pour ce dernier, c’était lors du précédent exercice.

Quid de la suite? Des joueurs " excédentaires " du PSG pourraient faire du bien chez les Pandas.

Voici ce qu’en a dit Bernd Storck, l’entraîneur d’Eupen, ce vendredi en conférence de presse en prélude de la venue de Bruges au Kehrweg.

"Au sein du club parisien, il y a eu pas mal de changement au rayon sportif"signale le T1 d’Eupen Bernd Storck."Pas mal de choses doivent se mettre en place là-bas. Et ça va prendre du temps avant que tout ne soit réglé. C’est normal… Ils doivent d’abord regarder ce dont ils ont besoin et, derrière, on verra si une collaboration avec certains joueurs du PSG est possible. Mais pour l’instant, il n’y a pas de décision prise à ce sujet"a encore souligné le mentor frontalier.