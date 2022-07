"Tout le monde avait besoin d’une véritable trêve mais les joueurs sont revenus plein d’envie et dans une bonne forme physique, explique Grégory Rondeux, le coach tripontain.Cette coupe est une récompense par rapport à la saison dernière, il n’y a que 3 ou 4 joueurs du noyau qui y ont déjà participé. Nous n’avons évidemment pas d’objectif, cela reste un match de préparation qui servira à prendre du temps de jeu et du rythme. Arracher une victoire serait quelque chose de très sympathique, cela nous permettrait d’accueillir un club plus huppé, un nom un peu plus ronflant."

Pour cela il faudra venir à bout d’Ethe, une équipe qui évolue en P1 luxembourgeoise.

"J’ai pris mes renseignements, ils ne sont pas passés loin de la descente la saison dernière mais ils se sont renforcés considérablement en attirant quelques “grands” noms."

Trois-Ponts – Ethe (Dimanche 16h)

Arbitre: M. Kizedioko

TROIS-PONTS: Denis, Stassart, Roland, Geron, Legrand, Cordonnier, D. Rondeux, Lebrun, Albert, Colin, Schmitz, Thi. Georis, Habotte, Bertrand + 2 joueurs.

Absents: N. Prévot (blessé), Al. Dumez, Jacob et Flammang (vacances), Ant. Dumez (malade).