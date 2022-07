Charles Weerts après ses essais réussis aux 24 Heures de Spa : « Cela va se jouer à peu de chose »

"Notre premier objectif était cette fois de disputer la superpole réunissant les vingt équipages les plus rapides des qualifications. Avec notre top 5 aux temps cumulés des trois pilotes c’est une bonne chose", analysait le pilote aubelois, avant d’ajouter:"Je pense que nous sommes ok, mais les Ferrari et certaines Mercedes font peur, d’autant que ce n’est pas celles qu’on attendait. Cela veut dire que certains ont caché leur jeu. Quoi qu’il en soit, notre objectif reste le même, nous visons la victoire. Pour cela il ne faudra pas commettre d’erreur, éviter les pénalités et rester dans le tour des leaders. J’espère que ce sera enfin notre année. Nous avons une bonne équipe, nous sommes bien préparés, mais plus que jamais, cela va certainement se jouer à tellement peu de chose."