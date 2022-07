Jeudi 28 juillet

09h00-10h40: essais courses annexes

10h50-12h20: essais libres 24 Heures

12h20-16h00: essais courses annexes

16h15-17h15: pré qualification 24 heures

17h30-20h25: essais courses annexes

20h40-22h01: essais qualificatifs 24 Heures

22h20-23h50: essais de nuit 24 Heures

Vendredi 29 juillet

09h00-18h06: qualifications et courses annexes

18h20-18h50: warm up 24 Heures

19h00-19h30: super pole 24 Heures

20h05-21h05: course annexe

Samedi 30 juillet

09h15-15h01: courses annexes

15h45: cérémonie de départ 24 Heures

16h45: départ des 24 Heures

+ Festivités et soirée avec plusieurs DJ

Dimanche 31 juillet

16h45: arrivée des 24 Heures.

Mais aussi: les courses annexes

Le programme en lever de rideau des 24 Heures vaudra lui aussi le détour avec pas moins de cinq séries aussi différentes que spectaculaires. Outre l’habituel Lamborghini Super Trofeo, on retrouvera le GT4 European Series, la Formula European Championship by Alpine, le championnat de France F4, ainsi que le "SRO GT 30th Anniversary" qui réunira une trentaine de bolides ayant marqué les vingt dernières années des 24 Heures de Spa avec des GT1, GT2 et GT3.

+ Pour rappel, toutes les infos sur les 24 Heures de Spa 2022, de la parade à la présence de Valentino Rossi, de la participation de l’ Aubelois Charles Weerts et des festivités ( soirée avec DJ et animations), et bien entendu tous les résultats sont à suivre sur lavenir.net/vvsports avant, pendant et après le week-end.